Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    «121» Все блоги -

    Выбираем футболиста с самой смешной фамилией

    12 февраля 2017
    Если вам кто-то расскажет что Анус отобрал мяч у Капустки не спешите вызывать скорую. Просто блог «121» решил выяснить, кто же из футболистов является обладателем самой смешной фамилии.
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +59

      Nickey76 21 февраля 2017, 19:46

      а как же Кака,Нахушев,Санья?)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11