Лучшие футбольные рекламы.

Мы все не любим рекламу, прерывающую нашу любимую программу или сериал, кино. Однако стоит отметить, что не все рекламы так противны любителям футбола.

Остаётся только победитель.

Думаю, многие видели эту рекламу. Действительно каждый из нас так делал, представлял себя каким-либо игроком, играя в футбол с друзьями. Возможно, это одна из причин почему эта реклама мне нравится. Особенно стоит отметить, как качественно всё сделано. К тому же в рекламе присутствует неплохой юмор.

Месси в помощь.

Представьте, что вы играете во дворе с более опытными ребятами. Как же их обыграть? Тут каждому бы пригодился аргентинский гений. Лео мигом разберётся с вашим противником. Уверен, никто бы не отказался от возможности использовать Месси в своей атаке. Фактически это режим игрока в FIFA в реальности.

Гризманн не подведёт.

Ролик, в котором форвард мадридского «Атлетико» вытаскивает не только сборную Франции, но и других людей из самых различных ситуаций, при этом используя своё коронное празднование.

Последняя игра.

Ещё одна реклама «Nike». Бразилец Роналдо собирает лучших футболистов планеты, которые смогут обыграть роботов. Эта борьба довольна символична для нынешнего футбола. С одной стороны деньги и идеал, а с другой чудо и жизнь. И победитель определится именно в последней игре!

Переключатель.

Именно эту рекламу я считаю самой шикарной. Из неё целый фильм можно сделать. Действительно было бы интересно проснуться, оказавшись в теле известного футболиста, и погрузится в его жизнь. Так произошло с Чарли Ли, который обменялся телами с Криштиану Роналду.

Спасибо за внимание! Всем удачи!