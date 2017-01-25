Русский Пеле

Статья о Константин Еременко.

Я привык атаковать и побеждать!

Константин Ерёменко.

Вы скажите, что я сошёл с ума, что таких игроков в России нет и не будет... А я с усмешкой отвечу, что он, величайший игрок России в «ногомяч» уже завершил карьеру... В его карьере было не меньше титулов, чем у «Короля футбола», он так же забил больше 1000 голов за свою карьеру, его признали лучшим игроком ХХ века, к его словам прислушиваются, его боготворят, он так же как и великий бразилец был верен только одному номеру... Номеру «2».......Кто же он? – спросите вы. Ответ прост: Константин Ерёменко — лучший игрок мини-футбола во все времена.

Родом Константин из Днепропетровска, в детстве он как и большинство мальчишек любил гонять мяч в «коробках». То, что растёт талантливый футболист было видно многим, не даром его пригласили в школу олимпийского резерва «Днепр 75». Да-да, Костя начинал свою карьеру в большом футболе, даже успел дебютировать в основной команде «бронзового» «Днепра». «Без намека на скромность скажу, что у меня были и возможности, и задатки стать хорошим футболистом и на большом поле. Жизнь распорядилась иначе.»

В футбол с приставкой «мини» Ерёменко попал по большому счёту случайно. Чтобы не потерять форму в межсезонье, Константин присоединяется к команде «Механизатор». И на удивление ему, как говориться, попёрло. Сходу он завоевал кубок СССР и стал лучшим бомбардиром команды. Столь оглушительный успех не мог остаться незамеченным. И уже на турнире среди сборных, где Ерёменко выступал за СНГ, он познакомился с Сергеем Козловым. Именно с этим человеком в дальнейшем и будет связаны многие громкие победы российского мини-футбола и конкретно команды «Дина». Козлов предложил Косте перебраться из Днепропетровска в Москву и окончательно завязать с большим футболом. Почему бы и нет, наверное тогда подумал Константин и сделал выбор в пользу «младшего собрата футбола».

Что собой представлял на тот момент клуб «Дина»? Козлов решил собрать в одной команде всех игроков уровня сборной России, по-этому долгое время у москвичей не было достойных конкурентов не только на внутренней арене, но и на международной. За 11 лет, что Ерёменко провёл в мини-футболе, он забил 1134 гола, то есть в среднем по 100 голов(!!!!) за сезон. Возможно кто-то из вас сейчас скажет, что разве для мини-футбола это результат, ведь там забивают не меньше чем в хоккее. Но тем не менее даже для этого вида спорта данный результат фантастичен. А его рекорд, установленный в 1994 году, 91 мяч в 32 играх в Чемпионате России не побит до сих пор. Константин всегда был очень требователен к себе и своим партнёрам, именно он заводил игроков когда это было нужно, прикрикивал если видел, что кто-то не выкладывается на площадке. Он был лидер и с себя он требовал больше чем с остальных. « Как-то мне не удалось стать лучшим бомбардиром турнира. Настроение, несмотря на победу команды, преотвратное – я-то анализирую прежде всего свою игру и понимаю, что действовал не так, как должен.» С «Диной» Константин выиграл всевозможные титулы и награды: чемпион России (1993-2000), 7-кратный обладатель Кубка России, двукратный – Кубка высшей лиги. Трехкратный победитель турнира европейских чемпионов (1995, 1997, 1999 годы), обладатель Межконтинентального кубка (1997). Все эти победы занимают в жизни Ерёменко особое место. И на удивление многих журналистов, Константин всегда мог подробно рассказать о своих победах, с кем играл, кому забивал... Он помнил все всои матчи. Но были среди них и особенные...

Когда в моём присутствии произносят данные фамилию и имя, то у меня перед глазами сразу появляется картинка полуфинального матча на Чемпионате Европы 1999 года в Гранаде, Россия-Голландия. Именно этот матч для меня открыл такой вид спорта, как мини-футбол. О, что это была за игра! Это была настоящая рубка, не на жизнь а на смерть. Матч мог завершиться как угодно, команды поочерёдно вели в счёте, но в итоге верх взяли всё таки россияне — 9:6. Наибольший вклад в победу внёс тот самый высокий блондин из Днепропетровска, на его счету 4 гола, три из которых он забил в самом конце встречи. В финале сборную ждала Испания, которая считалась фаворитом в той игре и турнире. Но нашим игрокам удалось выстоять, в основное время Ерёменко сравнял счёт, сделав его 3:3, а в серии послематчевых пенальти именно его удар принёс нам золото. Костя был признан лучшим игроком и бомбардиром (11 мячей) турнира. После этого турнира Ерёменко приобрёл ещё одного персонального болельщика в моём лице.

К сожалению проблемы со здоровьем не позволили Ерёменко выступать на высшем уровне долго, его карьера завершилась в 31 год. А разве для футболиста это возраст? Ещё за год до ухода из спорта у Константина начало пошаливать сердечко, а клубные врачи настрого запретили ему играть. Ерёменко пришлось дать клубным врачам расписку, что за своё здоровье отвечает только он и никто другой. Чтобы избежать гибели своего лучшего игрока Козлов принял ряд мер. В клуб был приобретён шоковый аппарат, для возобновления работы сердца, а так же на всех матчах «Дины» возле поля всегда дежурила ренимационная машина «Скорой помощи». Решение о завершении карьеры ему далось очень нелегко. «Примерно полгода назад я прочитал на одном из интернет-сайтов об игроке французской сборной, который скончался после тренировки из-за остановки сердца. «Минуточку, – сказал сам себе. – Разве мне хочется повторить судьбу этого человека? Да, футбол – это суперудовольствие, кайф, но разве в моей жизни нет чего-то не менее значимого, ради чего стоит жить? Семьи, дочки, перспективной работы?».

То насколько большой величиной был Ерёменко для мирового мини-футбола показывает уже даже тот момент, что организацию прощального матча взяла на себя Международная Федерация мини-футбола. 5 ноября 2003 года в «Лужниках» в присутствии почти 7000 человек Константин Ерёменко провёл свой последний матч. В нем играли «Дина» и сборная Мира. Проводить Ерёменко пришли многие его партнёры и бывшие соперники, и хоть долгое время Костя не мог поразить ворота соперников, но именно его гол за 16 секунда до конца матча поставил точку. Сборная Мира победила 5:2. Но не смотря на то, что из профессионального спорта Константин ушёл, он то и дело принимал участие в матчах ветеранов. Так, например, его можно было видеть турнирах «Кубка легенд» в составе сборной России, всё под тем же 2-ым номером.Теперь данный турнир носит его имя.

Но Ерёменко ушёл только с площадки, но он по прежнему имел вес в мини-футболе. Сперва он немного потрудился на благо клуба, в котором сделал себе имя, «Дину» , поработав финансовым директором. Чуть позже его позвали на должность президента клуба «Динамо-ЯМАЛ», где он трудился около 7 лет. Параллельно Константин являлся рулевым в Российской мини-футбольном Союзе, что было не по душе многим отечественным специалистам. Не забывал Ерёменко заниматься и благотворительными матчами. Так, например, из года в год он проводил свой турнир среди детских домов и интернатов. «На одном из матчей «Дины» увидел ребятишек, которые в отличии от остальных болельщиков поддерживали нас как-то скромно. Все были какими-то стандартно-серыми, похожими друг на друга. После матча подошел: оказалось, все они живут в детском доме в городке Хвалынске. Пообщавшись, понял: у них не то что родителей, у них вообще ничего в жизни не было и нет. Задумался: чем могу им помочь? Первое, что сделал с помощью друзей, отремонтировал сам детский дом, в котором, кажется, не было строителей со времен Макаренко и Песталоцци. Но больше всего поразили меня тусклые глаза 7-10-летних пацанов. У них не было интереса к жизни, желания к чему-то стремиться. Тогда-то мы и решили организовать всероссийский турнир по мини-футболу среди детских домов.» Возможно среди этих мальчишек растёт новый Константин Ерёменко, который когда-нибудь повторит судьбу высокого блондина с цифрой «2» на футболке.

18 марта 2010 года великого игрока и человека не стало. Сердце остановилось прямо во время одной из тренировок. Для меня это было шоком, ведь ему даже не исполнилось 40 лет... Но авсегда в памяти остануться его пушечные удары и сияющая улыбка на лице.