Исторический Ювентус



Алессио Таккинарди

Таки вышел на замену таки отдал пас и таки забил гол (В.Уткин)

В Ювентусе всегда был игрок с незаурядным ударом...Алессио ТаккинардиТаки вышел на замену таки отдал пас и таки забил гол (В.Уткин)

Великий и незаметный. И поиграть со всеми успел, от Марадоны до Зидана.Чиро ФеррераА вот тут Александр Заваров пытается обыграть МарадонуИ на последок...