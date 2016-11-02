Исторический Ювентус

Поговорим немного о Старой Сеньоре
Самая титулованная команда Италии.Ювентус. Представляем вашему вниманию несколько интересных футболистов из Бьянконери
Сверкающие краски Юве...Недвед и Ибрагимович
Дель Пьеро и Эдгар Давидс
Великий и незаметный. И поиграть со всеми успел, от Марадоны до Зидана.
Чиро Феррера
А вот тут Александр Заваров пытается обыграть Марадону
И на последок...
Чиро Феррера
А вот тут Александр Заваров пытается обыграть Марадону
И на последок...
В Ювентусе всегда был игрок с незаурядным ударом...
Алессио Таккинарди
Таки вышел на замену таки отдал пас и таки забил гол (В.Уткин)
Алессио Таккинарди
Таки вышел на замену таки отдал пас и таки забил гол (В.Уткин)