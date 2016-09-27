Все голы Федора Смолова в фотоснимках.

За начало сезона Федор настрелял уже 11 голов.Во всех турнирах включая Лигу Европы.При этом проведя на поле за это время 1143 минуты.
Первый свой мяч в новом календарном году Федор забил в ворота команды «Биркиркара» (Мальта).Сделал он это 28 июля.Отличившись с пенальти.
1 августа Федор уже праздновал дубль в ворота «Томи». Оба мяча были забиты с игры.
8 августа ВНОВЬ Федор забивает и ВНОВЬ делает дубль.На этот раз в в ворота «Терека».
13 августа Смолов отправляет мяч в ворота Самарских «Крыльев».И таким образом спасает свой клуб от поражения.
18 числа того же месяца Смолов один раз поражает ворота «Партизани»( Албания).
В конце августа, а точнее 28 числа Федор забивает «Локомотиву».Но не смотря на это, его клуб все равно проигрывает.
6 сентября Федор вновь отличается забитым голом. Но на этот раз, делает это в форме сборной России.Принеся нам победу над сборной Ганы.
Не много уйдя на голевую засуху, Федор забивает 18 сентября в ворота «Ростова».Принося своей команде не простую победу.
И последний на данный момент гол Федор забил в ворота «ЦСКА». Сделав это на новой арене армейцев.
P.S На десерт фото Федора с церемонии GQ-Человек года 2016.