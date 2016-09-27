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    Все голы Федора Смолова в фотоснимках.

    27 сентября 2016
    Федор Смолов сейчас переживает пожалуй лучшие моменты своей карьеры..Все давно забыли о его голевой засухе прошлых лет.На данный момент он лучший Российский бомбардир.

    За начало сезона Федор настрелял уже 11 голов.Во всех турнирах включая Лигу Европы.При этом проведя на поле за это время 1143 минуты.

    Первый свой мяч в новом календарном году Федор забил в ворота команды «Биркиркара» (Мальта).Сделал он это 28 июля.Отличившись с пенальти.

    1 августа Федор уже праздновал дубль в ворота «Томи». Оба мяча были забиты с игры.

    8 августа ВНОВЬ Федор забивает и ВНОВЬ делает дубль.На этот раз в в ворота «Терека».

    13 августа Смолов отправляет мяч в ворота Самарских «Крыльев».И таким образом спасает свой клуб от поражения.«Крылья Советов» – «Краснодар» – 1:1. 13 августа. Обзор матча, видео

    18 числа того же месяца Смолов один раз поражает ворота «Партизани»( Албания).

    В конце августа, а точнее 28 числа Федор забивает «Локомотиву».Но не смотря на это, его клуб все равно проигрывает.

    6 сентября Федор вновь отличается забитым голом. Но на этот раз, делает это в форме сборной России.Принеся нам победу над сборной Ганы.Фёдор Смолов

    Не много уйдя на голевую засуху, Федор забивает 18 сентября в ворота «Ростова».Принося своей команде не простую победу.Фёдор Смолов

    И последний на данный момент гол Федор забил в ворота «ЦСКА». Сделав это на новой арене армейцев.

    P.S На десерт фото Федора с церемонии GQ-Человек года 2016.Самый полный репортаж с церемонии «GQ Человек года 2016»

    Самый полный репортаж с церемонии «GQ Человек года 2016»

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