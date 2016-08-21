Потерянный шанс

Почему Бердыев покинул «Ростов» в столь важный для команды момент?И почему теперь он оказался без тренерской работы...

Новость об уходе Курбана Бердыева с поста тренера «Ростова» ошеломила всю футбольную общественность из России, после чего было много вопросов... Почему? Как можно подставить команду в самый важный момент? Это всё ради денег? Бердыев продался Федуну? И многие другие вопросы были заданы Курбану Бердыеву, но он так и не ответил конкретно не на один из них. За него отвечали слухи, которые мы каждый день видели на разных ресурсах, и изданиях. Попробуем в этом разобраться.

Изначально в команде с берегов Дона всё было просто идеально. В прошлом сезоне «Ростов» занял 2 место в чемпионате, вслед за «ЦСКА». Донская команда показывала очень качественный футбол, причем не имея больших звезд в своём распоряжение. У игроков горели глаза, команда билась ради своих болельщиков. Эксперты в один голос заявляли, что здесь видна рука Бердыева. Я не могу возражать этим словам, действительно, так оно и есть. Стоило начаться новому сезону 2016-2017, как сразу понеслись новости об уходе главного творца Ростовского успеха со своего поста, при том, что «Ростову» предстоял старт в Лиге Чемпионов. В этом турнире команда не играла не разу в своей истории, но при этом руководство команды не стало усилять новыми игроками состав, оставив все на распоряжение «старой» гвардии. После этого всем стало понятно, что в южной команде что-то не то внутри коллектива, хотя в матчах с «Андерлехтом», «Ростов» вовсе не выглядел проходной командой, он бился, и играл очень хорошо, несмотря на все проблемы в клубе.

Тут же 6 августа было официально объявлено, что Бердыев покидает команду. Весь город был просто в шоке. Такого не ожидал не кто, и как у нас обычно бывает, сразу же поползли разные слухи относительно будущего Курбана Бекиевича, то он возглавит нашу сборную, то он станет новым тренером «Спартака», вместо Дмитрий Аленичева.

Было очень много разговоров, но мало конкретики. Более менее ситуация прояснилась после интервью, которое Кристиан Нобоа дал Совесткому Спорту. В нем он заявил о больших финансовых проблемах в команде, и о том, что руководство только кормило обещаниями футболистов, и последний раз они получали деньги только в мае, но при этом, Нобоа успел похвалить своего учителя, а именно, Бердыев дал дорогу в большой футбол Кристиану, и сказать о том, что он готов пойти вслед за ним. Куда пойти - было не известно.

Все в один голос заявляли, что новым тренером «Спартака» станет Курбан Бекиевич. Он провел ряд переговоров с Федуном и акционерами команды. Все ждали, когда же официально об этом будет объявленно, но время шло, а Бердыев все не возглавлял Московский клуб.

Как гром среди ясного неба появилась новость о том, что Бердыева в итоге в «Спартаке» не будет. Федун якобы не дал полной свободы Курбану Бекиевичу, и не разрешил ему пригласить в команду своих людей из «Ростова». Теперь я понимаю почему болельщики не очень любят Федуна (особенно активные фанаты).

Вот так один из самых лучших тренеров чемпионата России (если не лучший) оказался попросту никому не нужен. Сборная и «Спартак» прошли мимо Бердыева. В «Ростов» уже не вернуться, там полную свободу дали бывшему герою Дона– Дмитрию Кириченко. Сначала в качестве И.О., а потом и как главного тренера. Так ведь и команды при нем играет не плохо. Был дан бой в гостях «Аяксу». Быть может потерю Бердыева там и так не осознали? Команда уже живет новой жизнью. Эрой Дмитрия Кириченко. Покинул команду только Баштош. Остальные вроде остаются, ведь борьба в Лиге Чемпионов продолжается .Курбан Бекиевич стал на эти матчи консультантом команды, но время проведенное в «Ростове» уже не вернуть. Я думаю, что он очень об этом сожалеет, где-то далеко в глубине своей души.

Хочется что бы какую бы команду он не возглавил, в каких бы обстоятельствах он не работал, Бердыев всегда оставался до самого конца в деле. Ведь как говорится «Начатое дело доводи до конца». Я надеюсь после этих передряг, он станет только сильнее.