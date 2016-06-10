Любовь, любовь... и совсем чуть-чуть футбола

Вы уже читали, как ради любви улететь в Нью-Йорк накануне важного матча, а сейчас блог «121» напомнит о пяти игроках, сделавших предложение руки и сердца прямо на футбольном поле.

1. Иван Новосельцев (ФК «Ростов»)

Конечно, всем нам известен и памятен яркий поступок молодого игрока нашей сборной 20 апреля 2015 года после победной игры «Ростова» с «Торпедо». В спорте довольно часто случается так, что люди влюбляются в своих «коллег» и дальше проживают со своей второй половинкой долгую счастливую жизнь. Катерина Джоновна Кейру – тоже спортсменка, но не из женского футбола, как могли бы вы подумать. Она является атакующим защитником баскетбольного клуба «Динамо» (Москва) и выступает за него с 2014 года. 24 октября 2015 года состоялась свадьба, на которой присутствовало огромное количество как и футболистов, так и баскетболисток. Ну а как же иначе, если с этими людьми ты проводишь столько игрового времени и по-настоящему доверяешь им – без этого невозможно представить ни одну команду.

2. Роман Ишуткин (ФК «Трубчевск»)

Для тех, кто не знает – «Трубчевск» – это команда из одноименного города, играющая в чемпионате Брянской области. До начала матча он попросил микрофон и в присутствии многочисленных зрителей сделал предложение своей возлюбленной, от которого она не могла отказаться. Растерявшись, она сначала не могла ничего сказать, но аплодисменты с трибун подсказали ей правильный ответ.

3. Александр Масловский (ФК «Чита»)

В Профессиональной Футбольной Лиге тоже всё в порядке. Недавно, а точнее 18 мая 2016 года, футболист футбольного клуба «Чита» – Александр Масловский перед матчем с его бывшей командой продумал трогательную церемонию, которая завершилась предложением руки и сердца его девушке – Анжелике. «Мы и познакомились благодаря футболу, – рассказал Масловский официальному сайту омского клуба. – Поэтому очень символично, что я сделал предложение на футбольном матче. Идея такая пришла, когда мы праздновали годовщину наших отношений. Хотелось, чтобы это было оригинально и надолго запомнилось. Также символично, что предложение я сделал в Омске – городе, который многое нам дал и который мы любим».

4. Андрей Бацула (ФК «Звезда-Кировоград»)

17 ноября 2015 года защитник украинского клуба сделал предложение своей девушке – Алине, перед матчем чемпионата Украины с «Горняком». Церемония была красочной. Сначала был создан живой коридор, а затем каждый футболист вручил девушке по розе. Ну как же тут можно ответить отказом?! Конечно, она сказала «ДА».

5. Джон Огу (ФК «Хапоэль-Беер-Шева»)

Нигерийский полузащитник израильского клуба сделал предложение своей половинке после завершения матча 3 октября 2015 года. «Большое спасибо Богу и каждому человеку, причастному к этой торжественной церемонии. Я бесконечно люблю свою жену и готов сделать для неё всё, что она захочет».

На такой вдохновенной ноте Блог «121» заканчивает этот пост и желает всем любви и счастья!