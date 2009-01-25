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    Бартоломью Огбече - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Бартоломью
    Фамилия Огбече
    Команда Виллем II
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 октября 1984 (38 лет)
    Рост 177
    Вес 75
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 11 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    23.05.2009 83' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:2 Спортинг (Хихон)
    17.05.2009 Был в запасе Расинг (Сантандер) 3:2 Вальядолид (Вальядолид)
    10.05.2009 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Нумансия (Сория)
    90'
    03.05.2009 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    32'
    26.04.2009 57' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Осасуна (Памплона)
    12.04.2009 87' -90' Реал (Мадрид) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    04.04.2009 56' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Барселона (Барселона)
    15.03.2009 83' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    25.01.2009 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    18.01.2009 86' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:3 Бетис (Севилья)
    04.01.2009 86' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Расинг (Сантандер)
    21.12.2008 78' -90' Нумансия (Сория) 4:3 Вальядолид (Вальядолид)
    14.12.2008 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 3:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    07.12.2008 77' -90' Осасуна (Памплона) 3:3 Вальядолид (Вальядолид)
    84'
    15.11.2008 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Реал (Мадрид)
    08.11.2008 Был в запасе Барселона (Барселона) 6:0 Вальядолид (Вальядолид)
    02.11.2008 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 3:2 Севилья (Севилья)
    05.10.2008 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Валенсия (Валенсия)
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