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Бартоломью Огбече
Статистика
Бартоломью Огбече - статистика
Завершил карьеру
1 октября 1984 (41)
#22 | Нападающий
177 см | 75 кг
Нигерия | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
11
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1 : 1
31.05.2009
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
1 : 2
23.05.2009
Спортинг
83' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Расинг
3 : 2
17.05.2009
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0 : 0
10.05.2009
Нумансия
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
1 : 0
03.05.2009
Вальядолид
1' - 90'
32'
Испания. Примера, 33 тур
Вальядолид
0 : 0
26.04.2009
Осасуна
57' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал
2 : 0
12.04.2009
Вальядолид
87' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
0 : 1
04.04.2009
Барселона
56' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1 : 0
15.03.2009
Хетафе
83' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
1 : 1
25.01.2009
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1 : 3
18.01.2009
Бетис
86' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0 : 1
04.01.2009
Расинг
86' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Нумансия
4 : 3
21.12.2008
Вальядолид
78' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
3 : 0
14.12.2008
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
3 : 3
07.12.2008
Вальядолид
77' - 90'
84'
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