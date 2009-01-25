Бартоломью Огбече - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Бартоломью
|Фамилия
|Огбече
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|177
|Вес
|75
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Бартоломью
|Фамилия
|Огбече
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|177
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|11
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|23.05.2009
|83' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Спортинг (Хихон)
|17.05.2009
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|3:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|10.05.2009
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Нумансия (Сория)
|90'
|03.05.2009
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|32'
|26.04.2009
|57' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|12.04.2009
|87' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|04.04.2009
|56' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|15.03.2009
|83' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|25.01.2009
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|18.01.2009
|86' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:3
|Бетис (Севилья)
|04.01.2009
|86' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Расинг (Сантандер)
|21.12.2008
|78' -90'
|Нумансия (Сория)
|4:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|14.12.2008
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|07.12.2008
|77' -90'
|Осасуна (Памплона)
|3:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|84'
|15.11.2008
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Реал (Мадрид)
|08.11.2008
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|6:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|02.11.2008
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:2
|Севилья (Севилья)
|05.10.2008
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)