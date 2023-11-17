Валентен Нума - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Валентен
|Фамилия
|Нума
|Команда
|Сен-Элуа Лупопо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2000 (24 года)
|Рост
|178
|Имя
|Валентен
|Фамилия
|Нума
|Команда
|Сен-Элуа Лупопо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2000 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буркина-Фасо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.06.2024
|Был в запасе
|Египет
|2:1
|Буркина-Фасо
|21.11.2023
|76' -90'
|Эфиопия
|0:3
|Буркина-Фасо
|17.11.2023
|Был в запасе
|Буркина-Фасо
|1:1
|Гвинея-Бисау