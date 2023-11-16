Сун-Мин Ли - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Сун-Мин
|Фамилия
|Ли
|Команда
|Тэджон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1994 (30 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Сун-Мин
|Фамилия
|Ли
|Команда
|Тэджон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1994 (30 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Тэджон
|2:1
|Инчхон Юнайтед
|Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
|10.08.2024
|Был в запасе
|Сувон Самсунг
|1:2
|Тэджон
|Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
|27.07.2024
|1' - 90'
|Тэгу
|1:1
|Тэджон
|Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
|76'
|21.07.2024
|1' - 90'
|Тэджон
|1:2
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.11.2023
|Был в запасе
|Китай
|0:3
|Южная Корея
|16.11.2023
|70' -90'
|Южная Корея
|5:0
|Сингапур
|75'