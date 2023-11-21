Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Китай - Южная Корея
Китай - Южная Корея: обзор матча 21 ноября 2023
Китай
21.11.2023, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа C, 2 тур
0 : 3
Завершен
Южная Корея
11'
Х. Сон (П)
45'
Х. Сон
87'
Ч. Сын Хен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Китай - Южная Корея
90'
+1
Замена
Д. Пак
️️️️
Е. Пак
87'
ГОЛ! 0:3!
Ч. Сын Хен
Пас отдал
Х. Сон
Желтая карточка
Ч. Чжу
86'
Желтая карточка
L. Ke
85'
83'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Л. Кан Ин
Замена
Т. Гао
️️️️
Ш. Ван
79'
74'
Желтая карточка
Е. Пак
72'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Г. Чо
72'
Замена
Е. Соль
️️️️
К. Та-Хван
72'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
Х. Хванг
Замена
П. Чен
️️️️
В. Лей
71'
Желтая карточка
В. Лей
67'
Замена
Ю. Чжан
️️️️
Л. Тан
61'
Замена
L. Ke
️️️️
С. Ву
61'
Замена
В. Дай
️️️️
Ш. Вей
46'
Желтая карточка
Ш. Цзян
45'
+2
45'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сон
Пас отдал
Л. Кан Ин
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Китай
1
Цзюньлин Янь
ВР
5
Чжан Линьпен
ЦЗ
28
Шэнлун Цзян
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
10
Шихао Вей
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
21
Биньбинь Лю
ЦП
15
Си Ву
ЦП
6
Шанюань Ван
ЦП
19
Янг Лю
ЦП
11
Лонг Тан
ЦФ
Главный тренер
Цзяи Шао
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
2
Ки-Джи Ли
ЛЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
6
Хван Ин Бом
ЦП
5
Ен-Ву Пак
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Китай
12
Дянзуо Лю
ВР
14
Далей Ванг
ВР
5
Шаоконг Ву
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
13
Хаофенг Сю
ЦЗ
0
Li Ke
ЦП
11
Вай-Цун Дай
ЦП
8
Тианий Гао
ЦП
10
Пенгфей Си
ПВ
9
Юнин Чжан
ЦФ
29
Пу Чен
ЦФ
0
Xie Weijun
ЦФ
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
22
Ен-Во Соль
ЦЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
16
Джин-Себ Пак
ЦЗ
13
Сун-Мин Ли
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
13
У Ен Чон
ПВ
7
Мун Сон Мин
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
3-4-2-1
1
Янь
5
Линьпен
28
Цзян
5
Чжу
21
Лю
6
Ван
19
Лю
15
Ву
7
Лей
10
Вей
11
Тан
4-2-2-2
1
Ким Сын-Гю
23
Та-Хван
4
Мин-Джэ
15
Сын Хен
2
Ли
6
Ин Бом
5
Пак
19
Кан Ин
7
Сон
9
Чо
11
Хванг
15
Ву
0
0
15
Ву
10
Вей
11
Дай
11
Дай
10
Вей
6
Ван
8
Гао
8
Гао
6
Ван
11
Тан
9
Чжан
9
Чжан
11
Тан
7
Лей
29
Чен
29
Чен
7
Лей
23
Та-Хван
22
Соль
22
Соль
23
Та-Хван
5
Пак
16
Пак
16
Пак
5
Пак
11
Хванг
10
Джэ Сон
10
Джэ Сон
11
Хванг
19
Кан Ин
13
Чон
13
Чон
19
Кан Ин
9
Чо
16
У-Джо
16
У-Джо
9
Чо
Остались в запасе
Китай
Южная Корея
12
Дянзуо Лю
ВР
14
Далей Ванг
ВР
5
Шаоконг Ву
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
13
Хаофенг Сю
ЦЗ
10
Пенгфей Си
ПВ
0
Xie Weijun
ЦФ
Главный тренер
Цзяи Шао
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
13
Сун-Мин Ли
ЦП
7
Мун Сон Мин
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Остались в запасе
12
Дянзуо Лю
ВР
14
Далей Ванг
ВР
5
Шаоконг Ву
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
13
Хаофенг Сю
ЦЗ
10
Пенгфей Си
ПВ
0
Xie Weijun
ЦФ
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
13
Сун-Мин Ли
ЦП
7
Мун Сон Мин
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Цзяи Шао
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Статистика матча Китай - Южная Корея
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Китай
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Посещаемость:
39969
Новости команд
Все
Китай
Южная Корея
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Китай – Бахрейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китая и Бахрейна на победу в матче
16 ноября
Китай – Малайзия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Китай – Бахрейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китая и Бахрейна на победу в матче
16 ноября
Китай – Малайзия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Китай – Таджикистан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Китай – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Саудовская Аравия – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Саудовской Аравии и Южной Кореи на победу в матче
12 ноября
Россия выиграла первый матч в утешительном турнире на ЧМ U15
29 октября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+