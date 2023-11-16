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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Южная Корея - Сингапур
Южная Корея - Сингапур: обзор матча 16 ноября 2023
Южная Корея
16.11.2023, четверг, 14:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа C, 1 тур
5 : 0
Завершен
Сингапур
44'
Г. Чо
49'
Х. Хванг
63'
Х. Сон
67'
Х. У-Джо (П)
85'
Л. Кан Ин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Южная Корея - Сингапур
ГОЛ! 5:0!
Л. Кан Ин
85'
82'
Желтая карточка
S. Shahiran
82'
Замена
M. Daku
️️️️
S. Ui Young
Желтая карточка
С. Ли
75'
73'
Замена
C. Van Huizen
️️️️
N. Nazari
Замена
С. Ли
️️️️
Х. Ин Бом
70'
Замена
Х. О
️️️️
Х. Хванг
70'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Х. У-Джо
67'
Замена
К. Чжин-Су
️️️️
К. Ли
65'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Л. Джэ Сон
65'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Г. Чо
65'
ГОЛ! 3:0!
Х. Сон
Пас отдал
Е. Соль
63'
61'
Замена
A. Swandi
️️️️
S. Anuar
ГОЛ! 2:0!
Х. Хванг
Пас отдал
Г. Чо
49'
46'
Замена
H. Nor
️️️️
R. Stewart
45'
+2
Желтая карточка
S. Baharudin
ГОЛ! 1:0!
Г. Чо
Пас отдал
Л. Кан Ин
44'
32'
Желтая карточка
H. Sunny
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
2
Ки-Джи Ли
ЛЗ
22
Ен-Во Соль
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
6
Хван Ин Бом
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Сингапур
18
Hassan Sunny
ВР
21
Safuwan Baharudin
ЦЗ
14
Hariss Harun
ЦЗ
4
Nazrul Nazari
ЦЗ
15
Lionel Tan
ЦЗ
17
Irfan Fandi Ahmad
ЦЗ
18
Jacob Mahler
ЦП
3
Ryhan Stewart
ЦП
7
Song Ui Young
ЦП
8
Shah Shahiran
ЦП
20
Shawal Anuar
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
12
Jun-hong Kim
ВР
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
16
Джин-Себ Пак
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
13
Сун-Мин Ли
ЦП
5
Ен-Ву Пак
ЦП
13
У Ен Чон
ПВ
7
Мун Сон Мин
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
Сингапур
12
Zharfan Rohaizad
ВР
12
Syazwan Buhari
ВР
5
Amirul Adli Bin Azmi
ЦЗ
35
Christopher Van Huizen
ЦП
11
Hafiz Nor
ЦП
23
Zulfahmi Arifin
ЦП
0
Shahdan Bin Sulaiman
ЦП
0
Adam Swandi
ЦП
6
Anumanthan Kumar
ЦП
19
M. Daku
ЦФ
11
Glenn Kweh
ЦФ
11
Daniel Goh
ЦФ
19
Ikhsan Fandi Ahmad
ЦФ
4-1-3-2
1
Ким Сын-Гю
2
Ли
15
Сын Хен
4
Мин-Джэ
22
Соль
6
Ин Бом
7
Сон
10
Джэ Сон
19
Кан Ин
9
Чо
11
Хванг
3-2-4-1
18
4
15
17
21
14
3
7
8
18
20
2
Ли
3
Ким Чжин-Су
3
Ким Чжин-Су
2
Ли
6
Ин Бом
13
Ли
13
Ли
6
Ин Бом
10
Джэ Сон
13
Чон
13
Чон
10
Джэ Сон
9
Чо
16
У-Джо
16
У-Джо
9
Чо
11
Хванг
18
О
18
О
11
Хванг
4
35
35
4
3
11
11
3
20
0
0
20
7
19
19
7
Остались в запасе
Южная Корея
Сингапур
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
12
Jun-hong Kim
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
16
Джин-Себ Пак
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Ен-Ву Пак
ЦП
7
Мун Сон Мин
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
12
Zharfan Rohaizad
ВР
12
Syazwan Buhari
ВР
5
Amirul Adli Bin Azmi
ЦЗ
23
Zulfahmi Arifin
ЦП
0
Shahdan Bin Sulaiman
ЦП
6
Anumanthan Kumar
ЦП
11
Glenn Kweh
ЦФ
11
Daniel Goh
ЦФ
19
Ikhsan Fandi Ahmad
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
12
Jun-hong Kim
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
16
Джин-Себ Пак
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Ен-Ву Пак
ЦП
7
Мун Сон Мин
ЦФ
Остались в запасе
12
Zharfan Rohaizad
ВР
12
Syazwan Buhari
ВР
5
Amirul Adli Bin Azmi
ЦЗ
23
Zulfahmi Arifin
ЦП
0
Shahdan Bin Sulaiman
ЦП
6
Anumanthan Kumar
ЦП
11
Glenn Kweh
ЦФ
11
Daniel Goh
ЦФ
19
Ikhsan Fandi Ahmad
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Главный тренер
Гэвин Ли
Статистика матча Южная Корея - Сингапур
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Сингапур
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Информация о матче
Посещаемость:
64381
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