Джин-Себ Пак - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Джин-Себ
|Фамилия
|Пак
|Команда
|Чонбук Хендай Моторс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 октября 1995 (28 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Джин-Себ
|Фамилия
|Пак
|Команда
|Чонбук Хендай Моторс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 октября 1995 (28 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Чонбук Хендай Моторс
|2:1
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
|09.08.2024
|1' - 90'
|Чонбук Хендай Моторс
|0:1
|Кванджу
|Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
|2'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Южная Корея
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2024
|Был в запасе
|Иордания
|2:0
|Южная Корея
|02.02.2024
|106' -122'
|Австралия
|1:2
|Южная Корея
|30.01.2024
|117' -125'
|Саудовская Аравия
|1:1
(2:4)п
|Южная Корея
|25.01.2024
|Был в запасе
|Южная Корея
|3:3
|Малайзия
|20.01.2024
|90' -90'
|Иордания
|2:2
|Южная Корея
|15.01.2024
|82' -90'
|Южная Корея
|3:1
|Бахрейн