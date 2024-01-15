Ен-Во Соль - статистика
#66 | Защитник
|Имя
|Ен-Во
|Фамилия
|Соль
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ульсан
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 декабря 1998 (25 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Ен-Во
|Фамилия
|Соль
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ульсан
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 декабря 1998 (25 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|1' - 90'
|Чукарички
|1:4
|Црвена Звезда
|Сербия. Суперлига, 5 тур
|10.08.2024
|1' - 90'
|Црвена Звезда
|4:0
|Нови Пазар
|Сербия. Суперлига, 4 тур
|9'
|03.08.2024
|1' - 90'
|Текстилак
|0:4
|Црвена Звезда
|Сербия. Суперлига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Южная Корея
|6
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2024
|1' -90'
|Иордания
|2:0
|Южная Корея
|02.02.2024
|1' -122'
|Австралия
|1:2
|Южная Корея
|30.01.2024
|1' -125'
|Саудовская Аравия
|1:1
(2:4)п
|Южная Корея
|90'
|25.01.2024
|1' -75'
|Южная Корея
|3:3
|Малайзия
|20.01.2024
|1' -90'
|Иордания
|2:2
|Южная Корея
|15.01.2024
|1' -90'
|Южная Корея
|3:1
|Бахрейн