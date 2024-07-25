Лео Жусселин - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Жусселин
|Команда
|Прогрес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нант
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 2002 (22 года)
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Жусселин
|Команда
|Прогрес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нант
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 2002 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.08.2024
|1' - 90'
|Прогрес
|1:0
|Юргорден
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|9'
|25.07.2024
|1' - 90'
|Юргорден
|3:0
|Прогрес
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Прогрес
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2024
|1' -90'
|Прогрес (Нидеркорн)
|1:0
|Юргорден (Стокгольм)
|9'
|25.07.2024
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|Прогрес (Нидеркорн)