Мэтт Орр - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Мэтт
|Фамилия
|Орр
|Команда
|Шэньчжэнь Пенг Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1997 (27 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Мэтт
|Фамилия
|Орр
|Команда
|Шэньчжэнь Пенг Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1997 (27 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Циндао Хайню
|1:0
|Шэньчжэнь Пенг Сити
|Китай. Суперлига, 23 тур
|09.08.2024
|Был в запасе
|Шэньчжэнь Пенг Сити
|0:3
|Чэнду Рончен
|Китай. Суперлига, 22 тур
|03.08.2024
|Был в запасе
|Ухань Три Таунс
|4:1
|Шэньчжэнь Пенг Сити
|Китай. Суперлига, 21 тур
|21.07.2024
|Был в запасе
|Шэньчжэнь Пенг Сити
|2:0
|Чанчунь Ятай
|Китай. Суперлига, 24 тур