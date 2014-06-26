Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Португалия. Высшая лига 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Лига Чемпионов 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Португалии 2009/2010