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    Рубен Аморим - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Рубен
    Фамилия Аморим
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 января 1985 (38 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Португалия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2014 1' -90' Португалия 2:1 Гана
    23.06.2014 Был в запасе США 2:2 Португалия
    16.06.2014 Был в запасе Германия 4:0 Португалия
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