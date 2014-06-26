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Рубен Аморим
Статистика
Рубен Аморим - статистика
Завершил карьеру
27 января 1985 (41)
#6 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Португалия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Португалия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 3 тур
Португалия
2 : 1
26.06.2014
Гана
1' - 90'
Чемпионат мира, 2 тур
США
2 : 2
23.06.2014
Португалия
Был в запасе
Чемпионат мира, 1 тур
Германия
4 : 0
16.06.2014
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