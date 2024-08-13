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€ 50 тыс
Бен Амос - статистика
Бернли
10 апреля 1990 (36), Макклесфилд
#13 | Вратарь
185 см | 74 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Порт Вейл
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
Бэрроу
3 : 2
13.08.2024
Порт Вейл
1' - 90'
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