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    Жалиль Элиас - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Жалиль
    Фамилия Элиас
    Команда Джохор
    Состав Основной
    Родной город Росарио
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 апреля 1996 (27 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.01.2024 1' - 90' Сирия 0:1 Австралия Кубок Азии, 2 тур
    13.01.2024 1' - 90' Узбекистан 0:0 Сирия Кубок Азии, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сирия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2024 1' -90' Сирия 0:1 Австралия
    13.01.2024 1' -90' Узбекистан 0:0 Сирия
    Россия
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