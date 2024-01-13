Жалиль Элиас - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Жалиль
|Фамилия
|Элиас
|Команда
|Джохор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Жалиль
|Фамилия
|Элиас
|Команда
|Джохор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.01.2024
|1' - 90'
|Сирия
|0:1
|Австралия
|Кубок Азии, 2 тур
|13.01.2024
|1' - 90'
|Узбекистан
|0:0
|Сирия
|Кубок Азии, 1 тур