Артем Карпекин - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Карпекин
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брянск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Артем
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Карпекин
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брянск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Бр
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.06.2024
|83' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:2
|Текстильщик (Иваново)
|02.06.2024
|Был в запасе
|Торпедо Миасс (Миасс)
|1:2
|Динамо Бр (Брянск)
|29.05.2024
|83' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:3
|Иртыш (Омск)