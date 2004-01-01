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Россия. 2-я лига Лига А - «Золото»
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Велес
Руслан Чобанов
Новости
€ 300 тыс
Руслан Чобанов - новости
Велес
30 марта 2004 (21)
#6 | Полузащитник
180 см
Россия
Статистика
Новости
Игроки молодежной сборной России не смогли вылететь из Колумбии и могут пропустить матчи РПЛ
26 марта
1
«Жирона» заинтересовалась опорником молодежной сборной России
24 марта
Капитан молодежной сборной России перешел из «Краснодара» в клуб Второй лиги
21 февраля
Главные новости
Холанд задумался об уходе из «Манчестер Сити»
10:15
Кордоба – о матче с «Зенитом»: «Много вещей будет против нас»
09:43
6
Черчесов оценил влияние разговоров о продаже Угальде на результаты «Спартака»
09:31
«Локомотив» заинтересовался воспитанником «Зенита»
09:11
Бубнов оценил расклады в борьбе за чемпионский титул в РПЛ
08:53
1
ЦСКА готов оставить Гуарирапу
08:41
2
Писарев объяснил, в чем выражается чемпионский почерк «Краснодара»
08:28
Тотти назвал лучшего российского футболиста
08:24
2
Черчесов проанализировал ситуацию в «Зените»
08:11
2
Тотти высказался о тренере «Спартака»
07:53
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