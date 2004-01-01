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€ 300 тыс

Руслан Чобанов - новости

Велес
30 марта 2004 (21)
#6 | Полузащитник
180 см
Россия
Статистика
Новости
Игроки молодежной сборной России не смогли вылететь из Колумбии и могут пропустить матчи РПЛ
26 марта
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«Жирона» заинтересовалась опорником молодежной сборной России
24 марта
Капитан молодежной сборной России перешел из «Краснодара» в клуб Второй лиги
21 февраля
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