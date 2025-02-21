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  • Капитан молодежной сборной России перешел из «Краснодара» в клуб Второй лиги

Капитан молодежной сборной России перешел из «Краснодара» в клуб Второй лиги

«Велес» арендовал у «Краснодара» до конца сезона опорного полузащитника Руслана Чобанова. 20-летний футболист является воспитанником академии «быков».

Первую часть сезона он провел на правах аренды в «Соколе».

По данным журналиста Ивана Карпова, саратовский клуб в одностороннем порядке прервал аренду Чобанова и выплатит неустойку в 1,3 миллиона рублей.

По регламенту команда может иметь в заявке не более пяти арендованных игроков, и поэтому «Соколу» пришлось прервать соглашение с игроком, чтобы дозаявить Егора Карпицкого, принадлежащего «Крыльям Советов».

У Чобанова есть варианты, чтобы летом продолжить карьеру в ФНЛ и РПЛ.

  • Полузащитник провел в этом сезоне 20 матчей за «Сокол».
  • Чобанов является капитаном молодежной сборной России.
  • «Велес» выступает в группе «Золото» дивизона А Второй лиги.

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Источник: официальный сайт «Велеса»

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