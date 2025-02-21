Капитан молодежной сборной России перешел из «Краснодара» в клуб Второй лиги

«Велес» арендовал у «Краснодара» до конца сезона опорного полузащитника Руслана Чобанова. 20-летний футболист является воспитанником академии «быков».

Первую часть сезона он провел на правах аренды в «Соколе».

По данным журналиста Ивана Карпова, саратовский клуб в одностороннем порядке прервал аренду Чобанова и выплатит неустойку в 1,3 миллиона рублей.

По регламенту команда может иметь в заявке не более пяти арендованных игроков, и поэтому «Соколу» пришлось прервать соглашение с игроком, чтобы дозаявить Егора Карпицкого, принадлежащего «Крыльям Советов».

У Чобанова есть варианты, чтобы летом продолжить карьеру в ФНЛ и РПЛ.