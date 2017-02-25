Статистика по турнирам

Англия. Премьер-лига 2016/2017 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Суперкубок Италии 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008