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Мауро Сарате
Статистика
Мауро Сарате - статистика
Завершил карьеру
18 марта 1987 (39)
#9 | Нападающий
176 см | 68 кг
Аргентина | Италия
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Статистика по турнирам
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Суперкубок Италии 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уотфорд
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Уотфорд
1 : 1
25.02.2017
Вест Хэм
1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
11.02.2017
Уотфорд
1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Уотфорд
2 : 1
04.02.2017
Бернли
1' - 87'
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