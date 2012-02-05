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Даниэль Кузен
Статистика
Даниэль Кузен - статистика
Завершил карьеру
7 февраля 1977 (49), Либревилль
#8 | Нападающий
186 см | 85 кг
Габон | Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок Африканских Наций 2012
Кубок Африканских Наций 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Габон
4
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
Габон
1 : 1
05.02.2012
Мали
1' - 69'
Кубок Африканских Наций, 3 тур
Габон
1 : 0
31.01.2012
Тунис
1' - 90'
Кубок Африканских Наций, 2 тур
Габон
3 : 2
27.01.2012
Марокко
46' - 90'
79'
Кубок Африканских Наций, 1 тур
Габон
2 : 0
23.01.2012
Нигер
84' - 90'
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