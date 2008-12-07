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    Табаре Виудес - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Табаре
    Фамилия Виудес
    Команда Ривер Плейт
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 сентября 1989 (33 года)
    Рост 164
    Вес 60
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.03.2009 90' -90' Милан (Милан) 3:0 Аталанта (Бергамо)
    22.02.2009 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    07.12.2008 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Катания (Катания)
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