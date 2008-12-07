Табаре Виудес - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Табаре
|Фамилия
|Виудес
|Команда
|Ривер Плейт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|164
|Вес
|60
|Имя
|Табаре
|Фамилия
|Виудес
|Команда
|Ривер Плейт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|164
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.03.2009
|90' -90'
|Милан (Милан)
|3:0
|Аталанта (Бергамо)
|22.02.2009
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|07.12.2008
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Катания (Катания)