Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Нью-Инглэнд Революшн
Гриффин Йоу
Статистика
€ 2 млн
Гриффин Йоу - статистика
Нью-Инглэнд Революшн
25 сентября 2002 (24)
#7 | Полузащитник
170 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
27.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
58' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
69' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
10.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Олимпиада 2024
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Инглэнд Революшн
20
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
27.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
58' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
69' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
10.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
1 : 3
30.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
23.08.2026
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 3
20.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
89' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 2
08.08.2026
Динамо Хьюстон
79' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Монреаль
2 : 2
02.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
86' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 1
26.07.2026
Атланта Юнайтед
69' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
23.07.2026
Торонто
1' - 60'
США. МЛС, 15 тур
Шарлотт
1 : 0
24.05.2026
Нью-Инглэнд Революшн
75' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
17.05.2026
Миннесота Юнайтед
81' - 90'
90'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
14.05.2026
Нэшвилл
1' - 78'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
10.05.2026
Филадельфия Юнион
1' - 63'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
03.05.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Интер Майами
1 : 1
26.04.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 71'
США. МЛС, 9 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
23.04.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 60'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
19.04.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
12.04.2026
Ди Си Юнайтед
73' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
04.04.2026
Монреаль
1' - 63'
США. МЛС, 5 тур
Сент-Луис
3 : 1
22.03.2026
Нью-Инглэнд Революшн
59' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Инглэнд Революшн
6 : 1
15.03.2026
Цинциннати
73' - 90'
87'
США. МЛС, 2 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
28.02.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 82'
14'
США. МЛС, 1 тур
Нэшвилл
4 : 1
22.02.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 68'
48'
Главные новости
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Товарищеский матч. Сборная России не заметила Намибию (6:0)
Вчера, 20:40
31
Садулаев назвал сериал, который смотрел 30 раз
Вчера, 19:52
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+