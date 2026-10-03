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Чехия. Шанс Лига
Команды
Славия
Степан Шалоупек
Статистика
€ 10 млн
Степан Шалоупек - статистика
Славия
8 марта 2003 (23)
#6 | Защитник
188 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
1' - 90'
90'
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
2 : 1
20.09.2026
Виктория
1' - 90'
74'
55'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Теплице
0 : 2
13.09.2026
Славия
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
2 : 3
10.09.2026
Ланс
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
4 : 0
05.09.2026
Зброевка
1' - 90'
42'
Статистика по турнирам
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Чехия
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
1' - 90'
90'
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
1' - 90'
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