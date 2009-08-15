Салваторе Зиццо - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Салваторе
|Фамилия
|Зиццо
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|78
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Салваторе
|Фамилия
|Зиццо
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2009
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|4:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|19.09.2009
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Боруссия (Дортмунд)
|29.08.2009
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|15.08.2009
|76' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Майнц (Майнц)