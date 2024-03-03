Таннер Бисон - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Таннер
|Фамилия
|Бисон
|Команда
|Сан-Хосе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уинстон-Сейлем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 марта 1997 (27 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Таннер
|Фамилия
|Бисон
|Команда
|Сан-Хосе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уинстон-Сейлем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 марта 1997 (27 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.05.2024
|90' - 90'
|Сан-Хосе
|3:1
|Лос-Анджелес
|США. МЛС, 15 тур
|28.04.2024
|1' - 90'
|Нэшвилл
|1:1
|Сан-Хосе
|США. МЛС, 14 тур
|22.04.2024
|1' - 90'
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4:3
|Сан-Хосе
|США. МЛС, 13 тур
|14.04.2024
|1' - 74'
|Сан-Хосе
|0:3
|Колорадо
|США. МЛС, 11 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Остин
|4:3
|Сан-Хосе
|США. МЛС, 10 тур
|11'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Хосе
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2024
|90' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|3:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|28.04.2024
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|22.04.2024
|1' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|4:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|14.04.2024
|1' -74'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|0:3
|Колорадо (Денвер)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|4:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|11'
|31.03.2024
|40' -90'
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|24.03.2024
|84' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|3:2
|Сиэтл (Сиэтл)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|0:2
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|03.03.2024
|1' -55'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:3
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|25.02.2024
|1' -90'
|Даллас (Даллас)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)