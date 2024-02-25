Дани Росеро - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Росеро
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Богота
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 1993 (30 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Росеро
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Богота
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 1993 (30 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|1' - 90'
|Миннесота Юнайтед
|2:1
|Канзаc Сити
|США. МЛС, 14 тур
|21.04.2024
|1' - 90'
|Канзаc Сити
|3:3
|Сент-Луис
|США. МЛС, 13 тур
|14.04.2024
|1' - 90'
|Канзаc Сити
|2:3
|Интер
|США. МЛС, 11 тур
|07.04.2024
|1' - 90'
|Канзаc Сити
|3:3
|Портленд
|США. МЛС, 10 тур
|38' 25'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Канзаc Сити
|10
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2024
|1' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|2:1
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|21.04.2024
|1' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|3:3
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|14.04.2024
|1' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|2:3
|Интер (Майами)
|07.04.2024
|1' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|3:3
|Портленд (Портленд)
|38' 25'
|31.03.2024
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|1:3
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|24.03.2024
|1' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|2:3
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|17.03.2024
|1' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|18' 35'
|10.03.2024
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|0:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|60'
|03.03.2024
|1' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|25.02.2024
|1' -90'
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|1:1
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)