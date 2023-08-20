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Эктор Морено
Статистика
Эктор Морено - статистика
Завершил карьеру
17 января 1988 (38), Кульякан
#15 | Защитник
183 см | 80 кг
Мексика
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Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Чемпионат мира 2022
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Монтеррей
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок лиг Северной Америки, Матч за 3-е место
Филадельфия Юнион
3 : 0
20.08.2023
Монтеррей
Был в запасе
Кубок лиг Северной Америки, 1/2 финала
Монтеррей
0 : 2
16.08.2023
Нэшвилл
1' - 90'
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
Монтеррей
1 : 0
05.08.2023
Портленд
1' - 90'
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