Статистика по турнирам

Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025 Кубок лиг Северной Америки 2024 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 Кубок лиг Северной Америки 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Испания. Примера 2017/2018 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Кубок конфедераций 2017 Лига Европы 2017/2018 Голландия. Эредивизие 2016/2017 Кубок Америки 2016 Лига чемпионов 2016/2017 Лига чемпионов 2015/2016 Испания. Кубок 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Испания. Кубок 2013/2014 Испания. Примера 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Испания. Примера 2012/2013 Испания. Примера 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Голландии 2009/2010