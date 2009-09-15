Угур Инджеман - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Угур
|Фамилия
|Инджеман
|Команда
|Рода
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1981 (41 год)
|Рост
|183
|Вес
|78
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Угур
|Фамилия
|Инджеман
|Команда
|Рода
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1981 (41 год)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бешикташ
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2009
|77' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|25.11.2009
|75' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|0:1
|Бешикташ (Стамбул)
|03.11.2009
|1' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|0:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|59'
|21.10.2009
|87' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:0
|Бешикташ (Стамбул)
|15.09.2009
|Был в запасе
|Бешикташ (Стамбул)
|0:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)