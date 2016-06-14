Статистика по турнирам

Кубок Америки 2016 Испания. Примера 2015/2016 Кубок Америки 2015 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Кубок Америки 2011 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Португалия. Высшая лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Португалии 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009