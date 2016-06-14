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Альваро Перейра
Статистика
Альваро Перейра - статистика
Завершил карьеру
28 января 1985 (41), Монтевидео
#2 | Защитник
182 см | 77 кг
Уругвай
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Статистика по турнирам
Кубок Америки 2016
Испания. Примера 2015/2016
Кубок Америки 2015
Чемпионат мира 2014
Италия. Серия А 2013/2014
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Италия. Серия А 2012/2013
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Лига Чемпионов 2011/2012
Португалия. Высшая лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уругвай
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, 3 тур
Уругвай
3 : 0
14.06.2016
Ямайка
Был в запасе
Кубок Америки, 2 тур
Уругвай
0 : 1
10.06.2016
Венесуэла
Был в запасе
Кубок Америки, 1 тур
Мексика
3 : 1
06.06.2016
Уругвай
1' - 90'
4'
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