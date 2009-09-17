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    Рикардо Дани - статистика

    #66 | Полузащитник
    Имя Рикардо
    Фамилия Дани
    Команда Витория Сетубал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 января 1982 (41 год)
    Рост 177
    Вес 80
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЧФР Клуж 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2009 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 2:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    51'
    22.10.2009 1' -90' Спарта (Прага) 2:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    01.10.2009 9' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    34'
    17.09.2009 77' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 2:0 Копенгаген (Копенгаген)
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