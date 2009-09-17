Рикардо Дани - статистика
#66 | Полузащитник
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Дани
|Команда
|Витория Сетубал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1982 (41 год)
|Рост
|177
|Вес
|80
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Дани
|Команда
|Витория Сетубал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1982 (41 год)
|Рост
|177
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЧФР Клуж
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2009
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|51'
|22.10.2009
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|2:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|01.10.2009
|9' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|34'
|17.09.2009
|77' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:0
|Копенгаген (Копенгаген)