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    Луисиус Дон Дидсон - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Луисиус Дон
    Фамилия Дидсон
    Команда Оденсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 февраля 2001 (23 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оденсе 12 7 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2023 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:1 Нордшелланд (Фарум)
    26.11.2023 1' -90' Рандерс (Рандерс) 0:1 Оденсе (Оденсе)
    23'
    12.11.2023 1' -90' Оденсе (Оденсе) 0:2 Видовре (Видовре)
    04.11.2023 65' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 2:2 Оденсе (Оденсе)
    87'
    23.10.2023 1' -83' Оденсе (Оденсе) 1:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    08.10.2023 1' -90' Нордшелланд (Фарум) 0:1 Оденсе (Оденсе)
    24' 71'
    02.10.2023 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:2 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    24.09.2023 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Оденсе (Оденсе)
    53' 42'
    18.09.2023 1' -90' Оденсе (Оденсе) 0:3 Силькеборг (Силькеборг)
    01.09.2023 1' -76' Оденсе (Оденсе) 1:2 Вайле (Вайле)
    14'
    27.08.2023 46' -90' Видовре (Видовре) 1:5 Оденсе (Оденсе)
    51' 60'
    20.08.2023 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:1 Орхус (Орхус)
    11.08.2023 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 2:1 Оденсе (Оденсе)
    07.08.2023 46' -90' Оденсе (Оденсе) 1:2 Виборг (Виборг)
    30.07.2023 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 1:2 Оденсе (Оденсе)
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