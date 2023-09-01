Луисиус Дон Дидсон - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Луисиус Дон
|Фамилия
|Дидсон
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 2001 (23 года)
|Рост
|178
|Имя
|Луисиус Дон
|Фамилия
|Дидсон
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 2001 (23 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|12
|7
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|26.11.2023
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|0:1
|Оденсе (Оденсе)
|23'
|12.11.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Видовре (Видовре)
|04.11.2023
|65' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:2
|Оденсе (Оденсе)
|87'
|23.10.2023
|1' -83'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|08.10.2023
|1' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|0:1
|Оденсе (Оденсе)
|24' 71'
|02.10.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|24.09.2023
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Оденсе (Оденсе)
|53' 42'
|18.09.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|01.09.2023
|1' -76'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Вайле (Вайле)
|14'
|27.08.2023
|46' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:5
|Оденсе (Оденсе)
|51' 60'
|20.08.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|11.08.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:1
|Оденсе (Оденсе)
|07.08.2023
|46' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|30.07.2023
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)