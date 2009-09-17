Сикшто Пералта - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Сикшто
|Фамилия
|Пералта
|Команда
|Универсидад Католика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1979 (43 года)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Имя
|Сикшто
|Фамилия
|Пералта
|Команда
|Универсидад Католика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1979 (43 года)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЧФР Клуж
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2009
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:3
|Спарта (Прага)
|22.10.2009
|1' -46'
|Спарта (Прага)
|2:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|01.10.2009
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|17.09.2009
|1' -77'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:0
|Копенгаген (Копенгаген)