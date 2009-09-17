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    Сикшто Пералта - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Сикшто
    Фамилия Пералта
    Команда Универсидад Католика
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 апреля 1979 (43 года)
    Рост 179
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЧФР Клуж 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2009 1' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 2:3 Спарта (Прага)
    22.10.2009 1' -46' Спарта (Прага) 2:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    01.10.2009 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    17.09.2009 1' -77' ЧФР Клуж (Бухарест) 2:0 Копенгаген (Копенгаген)
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