Майкл МакГлинчи - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|МакГлинчи
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1987 (36 лет)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|МакГлинчи
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1987 (36 лет)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Новая Зеландия
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.06.2017
|1' -37'
|Новая Зеландия
|0:4
|Португалия
|21.06.2017
|1' -90'
|Мексика
|2:1
|Новая Зеландия
|17.06.2017
|1' -90'
|Россия
|2:0
|Новая Зеландия