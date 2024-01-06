Милета Райович - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Милета
|Фамилия
|Райович
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июля 1999 (24 года)
|Рост
|189
|Имя
|Милета
|Фамилия
|Райович
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июля 1999 (24 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2024
|1' -69'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|3:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|28.01.2024
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|06.01.2024
|70' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:1
|Честерфилд (Честерфилд)
|76'