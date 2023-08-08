Иван Милосавлевич - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Милосавлевич
|Команда
|ТСЦ Бачка Топола
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крагуевац
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 марта 2000 (24 года)
|Рост
|180
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Милосавлевич
|Команда
|ТСЦ Бачка Топола
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крагуевац
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 марта 2000 (24 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.05.2024
|1' - 90'
|ТСЦ Бачка Топола
|6:0
|Напредак
|Сербия. Суперлига, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ТСЦ Бачка Топола
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2023
|46' -90'
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|1:4
|Брага (Брага)
|08.08.2023
|Был в запасе
|Брага (Брага)
|3:0
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)