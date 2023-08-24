Лука Стойкович - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Стойкович
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Стойкович
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2023
|65' -90'
|Динамо (Загреб)
|3:1
|Спарта (Прага)