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    Роберт Эрншоу - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Роберт
    Фамилия Эрншоу
    Команда Чикаго Файр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 апреля 1981 (41 год)
    Рост 173
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уэльс 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.09.2011 68' -90' Англия 1:0 Уэльс
    02.09.2011 90' -90' Уэльс 2:1 Черногория
    03.09.2010 68' -90' Черногория 1:0 Уэльс
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