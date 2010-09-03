Роберт Эрншоу - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Эрншоу
|Команда
|Чикаго Файр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 апреля 1981 (41 год)
|Рост
|173
|Вес
|64
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Эрншоу
|Команда
|Чикаго Файр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 апреля 1981 (41 год)
|Рост
|173
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уэльс
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.09.2011
|68' -90'
|Англия
|1:0
|Уэльс
|02.09.2011
|90' -90'
|Уэльс
|2:1
|Черногория
|03.09.2010
|68' -90'
|Черногория
|1:0
|Уэльс