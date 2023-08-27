Денил Кастильо - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Денил
|Фамилия
|Кастильо
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 2004 (20 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Денил
|Фамилия
|Кастильо
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 2004 (20 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Верес (Ровно)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|1:3
|Днепр-1 (Днепр)
|03.11.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:1
|Шахтер (Донецк)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|23.09.2023
|82' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|90'
|16.09.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Оболонь (Киев)
|02.09.2023
|79' -90'
|Минай (Минай)
|1:4
|Шахтер (Донецк)
|85'
|27.08.2023
|75' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:3
|Шахтер (Донецк)
|14.08.2023
|90' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Александрия (Александрия)
|02.08.2023
|84' -90'
|Верес (Ровно)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|29.07.2023
|89' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:2
|Шахтер (Донецк)