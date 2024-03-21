Fernandinho - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Fernandinho
|Команда
|Шаньдун Тайшань
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Fernandinho
|Команда
|Шаньдун Тайшань
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.06.2024
|46' - 90'
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|Шаньдун Тайшань
|Китай. Суперлига, 15 тур
|11.06.2024
|1' - 69'
|Южная Корея
|1:0
|Китай
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия, Второй этап, 6 тур
|06.06.2024
|1' - 90'
|Китай
|1:1
|Таиланд
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия, Второй этап, 5 тур
|51'
|25.05.2024
|81' - 90'
|Шаньдун Тайшань
|3:0
|Чжэцзян Профешионал
|Китай. Суперлига, 14 тур