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    Марко Ритцбергер - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Марко
    Фамилия Ритцбергер
    Команда Вадуц
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 декабря 1986 (36 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.10.2011 1' -90' Лихтенштейн 0:1 Шотландия
    06.09.2011 1' -90' Испания 6:0 Лихтенштейн
    02.09.2011 1' -90' Литва 0:0 Лихтенштейн
    03.06.2011 1' -90' Лихтенштейн 2:0 Литва
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