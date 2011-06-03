Марко Ритцбергер - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Ритцбергер
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Ритцбергер
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лихтенштейн
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.10.2011
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:1
|Шотландия
|06.09.2011
|1' -90'
|Испания
|6:0
|Лихтенштейн
|02.09.2011
|1' -90'
|Литва
|0:0
|Лихтенштейн
|03.06.2011
|1' -90'
|Лихтенштейн
|2:0
|Литва