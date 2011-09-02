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Литва - Лихтенштейн
Литва - Лихтенштейн: обзор матча 02 сентября 2011
Литва
02.09.2011, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 9 тур
0 : 0
Завершен
Лихтенштейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Лихтенштейн
Замена
В. Кибер
️️️️
М. Бюхель
Замена
М. Савенас
️️️️
М. Панка
Желтая карточка
М. Фрик
Красная карточка
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
А. Климавичус
Замена
М. Папшис
️️️️
С. Миколюнас
Замена
Д. Кауфманн
️️️️
И. Эри
Замена
Н. Хаслер
️️️️
С. Визер
Замена
Т. Лабукас
️️️️
А. Новиковас
Желтая карточка
А. Новиковас
14'
Желтая карточка
С. Визер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
0
Жидрунас Карчемарскас
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
0
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
0
Дейвидас Шемберас
ОП
18
Миндаугас Панка
ОП
0
Мариуш Жалюкас
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
0
Томас Данилевичиус
ЛФ
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
3
Михаэль Штоклаза
ЦЗ
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
10
Сандро Визер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
2
Марко Ритцбергер
ПП
7
Давид Хаслер
ЦФ
10
Марио Фрик
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
19
Мариус Папшис
ЦП
0
Мантас Савенас
ЦП
14
Линас Пилибайтис
ЦП
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
0
Тадас Лабукас
ЦФ
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
12
Ченгиз Бичер
ВР
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
0
Вольфганг Кибер
ЦП
0
Рони Хансельманн
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
3-2-4-1
0
Карчемарскас
15
Климавичус
4
Кьянскас
13
Миколюнас
0
Шемберас
18
Панка
0
Чеснаускис
7
Чеснаускис
11
Новиковас
0
Жалюкас
0
Данилевичиус
3-5-2
0
Йеле
3
Штоклаза
6
Штокласа
0
Эри
2
Ритцбергер
13
Бюхель
11
Бургмайер
16
Рехштайнер
10
Визер
10
Фрик
7
Хаслер
13
Миколюнас
19
Папшис
19
Папшис
13
Миколюнас
18
Панка
0
Савенас
0
Савенас
18
Панка
11
Новиковас
0
Лабукас
0
Лабукас
11
Новиковас
13
Бюхель
0
Кибер
0
Кибер
13
Бюхель
0
Эри
4
Кауфманн
4
Кауфманн
0
Эри
10
Визер
18
Хаслер
18
Хаслер
10
Визер
Остались в запасе
Литва
Лихтенштейн
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
1
Эрнестас Шеткус
ВР
14
Линас Пилибайтис
ЦП
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
0
Рони Хансельманн
ЦП
1
Бенджамин Бюхель
ВР
12
Ченгиз Бичер
ВР
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Остались в запасе
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
1
Эрнестас Шеткус
ВР
14
Линас Пилибайтис
ЦП
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
Остались в запасе
0
Рони Хансельманн
ЦП
1
Бенджамин Бюхель
ВР
12
Ченгиз Бичер
ВР
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Статистика матча Литва - Лихтенштейн
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 2
29.03.2026
Грузия
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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