Ахмед Кука - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Кука
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июля 2001 (22 года)
|Рост
|178
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Кука
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июля 2001 (22 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.06.2024
|Был в запасе
|Гвинея-Бисау
|1:1
|Египет
|Отборочные матчи к ЧМ. Африка, Первый этап, 4 тур
|06.06.2024
|Был в запасе
|Египет
|2:1
|Буркина-Фасо
|Отборочные матчи к ЧМ. Африка, Первый этап, 3 тур