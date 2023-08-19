Diego Campo - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Diego Campo
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Diego Campo
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2024
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:1
|Расинг (Сантандер)
|12.01.2024
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:0
|Расинг (Сантандер)
|19.12.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:0
|ФК Андорра (Андорра ла Велья)
|16.12.2023
|80' -90'
|Эльденсе (Эльда)
|3:3
|Расинг (Сантандер)
|87'
|10.12.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:2
|Реал Ов (Овьедо)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:0
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|28.08.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:0
|Уэска (Уэска)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:0
|Расинг (Сантандер)