Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нико Херциг - статистика

Завершил карьеру
12 декабря 1983 (42)
#4 | Защитник
187 см | 84 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арминия
8
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Арминия
2 : 2
23.05.2009
Ганновер-96
1' - 90'
81'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия Д
6 : 0
16.05.2009
Арминия
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Арминия
0 : 2
13.05.2009
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
2 : 2
08.05.2009
Арминия
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Арминия
2 : 2
02.05.2009
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия М
1 : 1
26.04.2009
Арминия
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Арминия
0 : 2
03.04.2009
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Арминия
0 : 3
21.03.2009
Вольфсбург
1' - 90'
74'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Карлсруэ
0 : 1
14.03.2009
Арминия
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Арминия
0 : 0
08.03.2009
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
1 : 1
27.02.2009
Арминия
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Арминия
1 : 1
21.02.2009
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Гамбург
2 : 0
15.02.2009
Арминия
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Арминия
1 : 1
06.02.2009
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
1 : 2
01.02.2009
Арминия
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Арминия
0 : 0
06.12.2008
Боруссия Д
1' - 45'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
3 : 0
29.11.2008
Арминия
1' - 90'
31'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Арминия
2 : 1
22.11.2008
Байер
1' - 90'
Главные новости
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
1
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
6
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
2
Суперкомьютер Opta переоценил шансы «Барселоны» и «Реала» на титул в Примере
11:52
Червиченко – о критиках Максименко: «Дуракам всегда чешется»
11:39
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
2
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
4
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+