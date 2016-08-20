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    Берат Садик - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Берат
    Фамилия Садик
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 192
    Вес 88
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 12 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.03.2017 46' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    30.10.2016 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 1:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    20.10.2016 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    14.10.2016 69' -90' Рубин (мол) (Казань) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    30.09.2016 77' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    25.09.2016 64' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    18.09.2016 74' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    09.09.2016 57' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    25.08.2016 46' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    20.08.2016 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    13.08.2016 82' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    07.08.2016 1' -46' Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    31.07.2016 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    56' 68'
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