|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|12
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.03.2017
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|30.10.2016
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|20.10.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|14.10.2016
|69' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.09.2016
|77' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|25.09.2016
|64' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|18.09.2016
|74' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|09.09.2016
|57' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|25.08.2016
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|20.08.2016
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|13.08.2016
|82' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|07.08.2016
|1' -46'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|31.07.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|56' 68'