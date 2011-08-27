Джозе Бакстер - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Джозе
|Фамилия
|Бакстер
|Команда
|Олдхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|70
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Джозе
|Фамилия
|Бакстер
|Команда
|Олдхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2012
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|31.01.2012
|79' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|27.08.2011
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)