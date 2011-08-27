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    Джозе Бакстер - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Джозе
    Фамилия Бакстер
    Команда Олдхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 февраля 1992 (31 год)
    Рост 179
    Вес 70
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2012 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    31.01.2012 79' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Манчестер Сити (Манчестер)
    27.08.2011 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Эвертон (Ливерпуль)
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